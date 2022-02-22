Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума ратифицировала протоколы о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Протоколы предусматривают изменение условий погашения задолженности кубинской стороны перед Россией.

В период с 2006 по 2019 годы Российская Федерация предоставила Республике Куба государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 млрд долларов США. Кредиты были предоставлены на цели финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в Республику для развития и поддержки кубинской экономики. С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами.

Куба обратилась с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности по российским государственным кредитам.

Прогнозируются следующие финансовые последствия принятого Госдумой решения. Выпадающие в 2020 — 2021 годах поступления в федеральный бюджет в счет погашения основного долга и уплату процентов по российским государственным кредитам в общей сумме, составляющей эквивалент порядка 57 млн долларов США, будут восполнены в 2022 — 2027 годах за счет увеличения графиковых платежей. При этом по измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020 — 2027 годах возрастет примерно на 11 млн долларов США по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений, следует из сопроводительных документоа.