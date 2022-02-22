Дейр-эз-Зор, Сирия, , 13:46 — REGNUM Спецназ контингента армии США провёл спецоперацию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Солдат армии США ведет огонь (сс) The U.S. Army

По данным журналистов, спецподразделение американской армии десантировалось с вертолёта в районе города Аль-Дахла на востоке провинции в полдень 22 февраля.

Отмечается, что в результате операции был убит шейх сирийского племени аль-Бакара Ибрагим аль-Омар. Высадка военных США сопровождалась операцией проамериканского курдского ополчения, которое оцепило район Аль-Дахла и открыло огонь по городской застройке.

Как сообщают местные СМИ, армия США и её союзники регулярно проводят войсковые операции, направленные на подавление сопротивления американской оккупации среди жителей восточной Сирии.