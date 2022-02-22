Сеул, , 13:34 — REGNUM Избирательные комиссии и органы здравоохранения должны обеспечить надёжную защиту участников президентских выборов Южной Кореи, которые пройдут 9 марта, от вируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 22 февраля в ходе заседания правительства.

«Предстоящие выборы будут проходить в условиях распространения штамма «Омикрон», поэтому крайне важно обеспечить безопасное проведение выборов и соблюдение политических прав граждан», — сообщил Мун Чжэ Ин.

Глава государства напомнил, что у Южной Кореи уже есть опыт проведения выборов в условиях пандемии, имея в виду парламентские выборы в апреле 2020 года.

«Правительство сделает всё возможное для того, чтобы предстоящие президентские выборы подняли статус нашей демократии на новый уровень», — добавил Мун Чжэ Ин.

Глава Южной Кореи выразил удовлетворение итогами заседания Национального собрания, в ходе которого был принят дополнительный бюджет в размере 16,9 трлн вон (~$14,2 млрд). Он также призвал правительство как можно скорее исполнить бюджет.

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