Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции заявила, что решение России признать Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР) является полным пренебрежением международного права со стороны России, передает новостная служба TT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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«Это явное нарушение международного права и Минских соглашений. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Швеция решительно осуждает действия России. Это эскалация — проявление агрессии России против Украины, и она осложняет дипломатическое решение конфликта», — заявила премьер-министр страны.

Ответственность лежит исключительно на России, уверяет Андерссон.

«Эти действия угрожает миру и безопасности на Украине и угрожает всему региону. Ответственность за это ложится исключительно на российское политическое руководство», — подчеркнула глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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