Курган, , 13:32 — REGNUM В Курганской области за сутки на 22 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 139 человека, выписались по выздоровлению 2368. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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Всего за сутки выявлено 1256 заражённых коронавирусом курганцев, на 26 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 22 февраля выявлено 79 887 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 58 981 человек, скончались 1138 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).

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