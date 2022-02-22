Новосибирск, , 13:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что врачи государственной психиатрической службы к колыванскому депутату не выезжали. Министерство опубликовало официальный комментарий.

Чиновник Bryansktoday.ru

«Во-первых, в регионе нет медицинской организации с названием «Областная психиатрической больница». Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3». Во-вторых, у психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи. 22 февраля на сессию совета депутатов Колыванского района сотрудники отделения скорой помощи Колыванской центральной районной больницы, как и медики станции скорой помощи Новосибирска не выезжали», — сообщили в минздраве.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщили, что депутата-самовыдвиженца совета депутатов Колыванского района Виктора Коваленко пыталась принудительно госпитализировать психиатрическая бригада. Депутат Алексей Астафьев в подтверждение выложил на свой YouTube-канал видеозапись с сессии. При этом указывалось, что сессия проходила 19 февраля.

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