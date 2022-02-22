Чебоксары, , 13:29 — REGNUM В Чувашии учреждения здравоохранения начали проводить диспансеризацию и профилактические осмотры, которые были приостановлены 31 января из-за всплеска заболеваемости ковидом. Соответствующий приказ подписал вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района Cap.ru

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21 февраля в медицинских учреждениях возобновили проведение диспансеризации населения, в том числе углубленную диспансеризацию переболевших ковидом, а также профилактические осмотры. Учреждения здравоохранения поручено актуализировать соответствующие планы-графики.

Предварительная запись детей на медицинские осмотры и диспансеризацию будет проводиться дистанционно.

В ведомстве отмечают, что профилактические осмотры будут проводиться с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.

Напомним, что 31 января в Чувашии было приостановлено проведение профилактических медосмотров, все виды диспансеризации взрослого населения, медицинские осмотры детей, а также оказание плановой медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается спад вновь выявляемых случаев заражения. Если 20 февраля было выявлено 418 носителей инфекции, то 21 февраля — 304. Всего в республике подтверждено 72 006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 801 человек, умерли 4370 пациентов.

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