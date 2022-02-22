Самара, 22 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в уничтожении и повреждении чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем в Самаре. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в торговом доме

По версии следствия, в марте прошлого года рабочий выполнял огневые работы по разморозке ливневой металлической трубы с применением открытого огня газовой горелки около строительных конструкций торгово-офисного комплекса «Скала» (ТЦ) о ул. Московское шоссе, д. 4, стр. 15 в г. Самаре. Эти строительные конструкции были выполнены из горючих материалов.

В материалах дела указано, что в итоге горючие элементы фасада загорелись, строительные конструкции обрушились на припаркованные рядом автотранспортные средства.

Пожар тогда уничтожил автомобили марок «Nissan Juke», BMW 523, «Skoda Rapid» и повредил фасад торгово-офисного комплекса «Скала».

Отмечается, что общая сумма причиненного ущерба составила более четырех млн рублей. На текущий момент ущерб не погашен.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.