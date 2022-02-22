Воронеж, , 13:28 — REGNUM На миллион рублей оштрафована компания, работающая на территории воронежского аэропорта, по результатам проверок соблюдения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора 22 февраля.

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Инспекторы Росприроднадзора провели внеплановую проверку ООО «УК Авиасервис», которое эксплуатирует объект приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, и выявили 28 нарушений природоохранных требований.

В числе нарушений — несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов. Также установлено, что предприятие «скрыло, исказило или несвоевременно предоставило информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также источниках загрязнения». Выявлены, помимо этого, нарушения при классификации опасности отходов — компания классы не конкретизировала и не вела учёт отходов.

«За выявленные правонарушения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.1, ст. 8.5, ч.1, ч.9 и ч.10 ст. 8.2 КоАП РФ, на сумму 1 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Также предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.