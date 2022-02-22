Лима, 22 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В парламенте Перу обсуждается законопроект об амнистии для обвиняемых, судимых и осужденных за действия, связанные с социальными протестами. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Законопроект был представлен левым конгрессменом Гильермо Бермехо и распространяется на представителей власти и жителей коренных общин, членов ассоциаций, фондов, социальных групп, крестьянских организаций и профсоюзных активистов.

В законопроекте предлагается отменить преследование за правонарушения, в которых подозреваются те, кто участвовал в забастовках, демонстрациях, маршах или других социальных протестах, проводимых в общественных и частных местах.

В документе говорится, что прокуратура и судебные органы снимут все обвинения, расследования, уголовные дела, приговоры и любые другие меры против участников протестов, а власти прикажут немедленно освободить тех, кто задержан или заключен в тюрьму.