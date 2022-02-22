Москва, , 13:32 — REGNUM Вопрос определения границ Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) входит в компетенцию этих государств. Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Во время телемоста между студией и Госдумой ведущая ток-шоу Ольга Скабеева спросила у парламентария, в каких границах Россия планирует признавать ЛДНР.

«Вы ратифицируете (соглашение о признании — прим. ИА REGNUM). Что дальше? Вводим ли мы войска на территорию независимых республик, будут ли там наши российские базы и если будут то когда, ну и главное — в каких границах мы признаем республики», — спросила Скабеева.

«Вопросы, о которых вы сказали будут уточняться дальше специальными соглашениями. Причем не дожидаясь сегодняшнего решения, чтобы обеспечить безопасность, ещё вчера были внесены некоторые другие решения указом президента об обеспечении безопасности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о войсках, конечно они будут обеспечивать безопасность ДНР и ЛНР. Что касается создания баз — оно предусмотрено соглашением, но дальше будет определяться специальными соглашениями. Что касается определения границ ДНР и ЛНР — это соглашение между тремя субъектами, как и в каких границах они себя ощущают — это вопрос не к российской стороне. Я думаю, этот вопрос к властям ДНР и ЛНР, и он будет решаться в последующем. Это достаточно сложный вопрос», — сказал Калашников.

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