Подгорица, , 13:26 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что осуждает признание Россией ДНР и ЛНР.

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«Мы осуждаем все действия по признанию Донецкой и Луганской народных республик независимыми образованиями, которые нарушают международное право и международный порядок, основанный на законе», — заявил президент Черногории Мило Джуканович.

«Черногория вновь заявляет о своей безоговорочной поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах», — написал президент в Twitter.

Позднее с аналогичным заявлением выступил МИД Черногории. В сообщении ведомства говорится, что «Черногория едина с ЕС и союзниками по НАТО в поддержке Украины».