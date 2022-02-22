Донецк, 22 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Под обстрел попала группа журналистов из России, Донецкой народной республики (ДНР), Италии и США на трассе «Горловка — Донецк», где они 22 февраля снимали последствия подрыва автомобиля украинскими диверсантами.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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«Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато», — приводит слова фотокорреспондент Александра Гаюка Донецкое агентство новостей (ДАН).

Кроме того, он добавил, что в настоящее время все хорошо и уточнил, что вместе с ним на указанной трассе были российский журналист Надежда Чичерова, а также корреспонденты из Италии и США Витторио Ранджелони и Патрик Ланкастер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате подрыва украинскими диверсантами легкового автомобиля на трассе «Донецк-Горловка» в ДНР погибли три мирных жителя.