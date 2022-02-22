Уфа, , 14:07 — REGNUM Одиннадцатиклассники Гафурийского района Башкирии узнали много интересного и познавательного на каникулярной профориентационной школе Башкирскоого государственного аграрного университета. Мероприятие прошло благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщает районная администрация.

Школьники Ken Flottman

«В выездной каникулярной школе приняли участие обучающиеся 11 класса МОБУ СОШ № 2 села Красноусольского. Учащиеся посетили содержательные занятия в рамках подготовки к ЕГЭ по математике, химии и биологии. Преподаватели провели школьникам мастер-классы, рассказали много познавательного и интересного, ввели их в увлекательный мир науки», — сказали в администрации района.

Также для школьников провели экскурсии по факультетам. На экономическом факультете с ребятами играли в интересную деловую игру, а на факультете агротехнологий и лесного хозяйства участники посетили зимний сад и исследовательские лаборатории. Дети побывали в ветклинике на базе вуза, лаборатории-музее анатомии и патологической анатомии животных, музее пчеловодства, учебной операционной и в диагностических кабинетах.

По оценке директора ВДЦ «Смена» Игоря Журавлева, одна из причин существующего запроса на раннюю профориентацию — проблема самоопределения личности. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил, почему профориентация школьников является важной частью нацпроекта «Образование» и почему существует запрос на раннюю профориентацию:

«Осознание своих личностных потребностей, в том числе и профессиональных, начинается у ребенка уже в 10−12 лет. С этого возраста дети вполне готовы погружаться в профессию. И чем раньше они с ней определяются, тем больше времени у них остается для качественной подготовки поступления в ссуз или вуз.

Современные реалии указывают на то, что детей стоит как можно раньше приучать к мысли о выборе профессии, ведь когда приходит этот момент, очень многие затрудняются его сделать.

На момент окончания школы ребенок находится под давлением общества, которое навязывает ему «престижные» профессии. В это же время он попадает под родительский пресс, личные желания мам и пап, которые видят будущее своего ребенка только в определенной сфере. Навязанная профессия приводит к неэффективной работе, апатии и равнодушию, нежеланию работать в этой области. Поэтому так важно вовремя наметить цель и начать развиваться в выбранном направлении — посещать кружки, секции, кванториумы, участвовать в профориентационных сменах.

Ранняя профориентация позволяет вовремя сформировать личные интересы, расставить приоритеты в мире профессий. Наиболее эффективный метод, когда ребята проходят тесты на предрасположенность к определенным типам профессий, посещают экскурсии, могут изучать оборудование на практике, пробуют работать на нем и создать свой собственный практико-ориентированный проект.

Погружаясь в профессию со школьных лет, ребенок обеспечивает себе обдуманные шаги в будущем. Он формируется как личность инновационного типа, готовая развиваться и легко включаться в процесс трансформации общества».

Как сообщает сайт «Национальные проекты», 2021 год стал во многом переломным. Правительство скорректировало многие национальные проекты и утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны до 2030 года, которые соответствуют национальным целям.

Изменения коснулись и всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который создан для ранней профессиональной ориентации учеников 6−11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».