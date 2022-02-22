Москва, 22 февраля 2022, 13:31 — REGNUM Режим в Киеве не может представлять весь народ Украины после государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24».
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По его словам, антиконституционный шаг, открывший трагические страницы в украинской истории, отвергли многие регионы. Произошедшее в Крыму и на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто нынешнее правительство, нынешний режим.
«Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства», — сказал Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Москву беспокоит продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием.
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