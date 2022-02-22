Москва, , 13:31 — REGNUM Режим в Киеве не может представлять весь народ Украины после государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Майдан на Украине (сс) spoilt.exile

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По его словам, антиконституционный шаг, открывший трагические страницы в украинской истории, отвергли многие регионы. Произошедшее в Крыму и на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто нынешнее правительство, нынешний режим.

«Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Москву беспокоит продолжающаяся воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием.

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