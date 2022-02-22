Стокгольм, , 13:26 — REGNUM В последнее время политика Евросоюза строилась на том, что в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину будут приняты жесткие массированные санкции. Однако своим решением признать ДНР и ЛНР глава России Владимир Путин, возможно, спровоцировал «разлад среди европейцев». Об этом 22 февраля сообщил шведский телеканал Nine News.

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«Просто до этого все было основано на полномасштабном вторжении», — объяснил корреспондент SVT Дэвид Боати.

По словам Боати, внутри Евросоюза существуют реальные разногласия на то, что делать в сложившейся сейчас ситуации после признания Россией ЛНР и ДНР.

«И ситуация развивается так, что, возможно, появится больше разногласий, какие санкции вводятся в этой, если так можно сказать, половинчатой ситуации», — констатировал журналист.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что новые санкции будут введены в независимости от развития ситуации в Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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