Стокгольм, , 13:23 — REGNUM Как именно поступит Россия в отношении Украины знали лишь немногие, но признание отколовшихся от Украины Луганской и Донецкой Народных Республик с последующим вводом туда российских войск было одним из наиболее вероятных сценариев. Такой оценкой 22 февраля в студии шведского телеканала SVT поделилась политолог из Института оборонных исследований (Стокгольм) Каролина Вендил Паллин.

Украина

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«Признание так называемых народных республик и заключение с ними договоров о дружбе и сотрудничестве означает, что Россия теперь может продвинуть свои позиции и еще больше усилить давление на Украину. Это шаг к цели, а именно политическому контролю над Украиной, чтобы Россия могла принимать решения о внешнем и внутреннем политическом выборе страны в будущем», — заявил Паллин.

Вендил Паллин считает, что в настоящее время у России вряд ли есть четкий план того, как практически управлять «политикой Украины», но поддержание военного давления на страну является одним из инструментов. В своем выступлении от 21 февраля президент Владимир Путин четко дал понять, что не считает Украину настоящей страной, добавила политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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