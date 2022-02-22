Лондон, , 13:15 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций из-за признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) введет с 22 февраля Великобритания. Об этом 22 февраля сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон по окончании заседания чрезвычайного комитета правительства страны Cobra.

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«Я должен подчеркнуть, что речь идет лишь о первом пакете британских экономических санкций против России», — сказал он.

Также премьер-министр Британии отметил, что Лондон ожидает от Москвы продолжения «иррационального поведения», добавив, что эти меры «сильно ударят по России» и заявив о готовности к введению дополнительных санкций в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.

Кроме того, Джонсон указал, что в случае «если российским компаниям запретят привлекать капитал» на финансовых рынках Британии, по его мнению, «это начнет бить» по России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова при необходимости разместить военные базы в ДНР и ЛНР.