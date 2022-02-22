Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошел рост подростковой преступности. Об этом в ходе заседания гордумы заявил глава полиции города Алексей Озеров.

Преступность

В 2021 году подростки совершили 486 преступлений. В основном это правонарушения имущественного характера. По словам Озерова, 100 преступлений совершили четыре подростка. Они привлекались к ответственности за кражи. Несмотря на это, общий уровень преступности остается одним из самых низких в Уральском федеральном округе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа подростков-мигрантов избила двух екатеринбурженок. Конфликт произошел в автобусе и продолжился на конечной остановке в жилом районе Сортировочный в Екатеринбурге. Там подростки избили известного педагога и ее дочь. Против двух мигрантов возбудили уголовное дело. Их будут судить за причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство.