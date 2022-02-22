Москва, , 13:19 — REGNUM «Партия дела» первой из всех непарламентских партий поддержала признание независимости ДНР и ЛНР. Это решение принято на экстренном совещании федерального совета партии сразу после публичного выступления президента России Владимира Путина 21 февраля.

Секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин «Партия дела»

«Мы не могли не откликнуться на призыв главы государства к патриотическим силам. Это важный политический шаг, который показывает нашу независимость на международной арене. Он окончательно утверждает Россию как самостоятельную цивилизацию и ставит крест на заигрывании с Западом. Заокеанские «друзья» все эти годы пытались уничтожить геополитическую субъектность страны и встроить нас в мировой порядок на второстепенных ролях. Самое важное, наша военная помощь братским республикам прекратит продолжающее восемь лет кровопролитие», — заявил секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин.

Он подчеркнул, что теперь члены партии ожидают разворота экономической политики на развитие национального несырьевого производства, российской промышленности и сельского хозяйства для противостояния давлению и внешним угрозам.

О появившихся гарантиях безопасности уставшим от войны гражданам ДНР и ЛНР заявила политтехнолог и журналист Анна Август. «Как бы не рисовали политики границы на бумаге, между людьми границ быть не может, и мы чувствуем себя единым народом. Сейчас для всех, живущих на территориях, где неспокойно, наступает момент надежды. Замечательно, что «Партия дела» поддерживает их», — прокомментировала она решение федсовета партии.

Исключительное единение россиян вокруг решения о признании независимости Донецкой и Луганской республик констатирует общественный деятель Павел Данилин.

«Можно сказать, что мы имеем дело с «крымским» консенсусом, когда 85% населения «за», ведь если смотреть голосование парламентских партий, то все за исключением «Новых людей» поддержали решение, а эти четыре партии представляют 85% населения страны. Действительно, общенародная поддержка присутствует в обществе, которое выступает за предоставление Донецку и Луганску статуса независимых государств», — говорит эксперт.