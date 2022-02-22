Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 3830 носителей коронавируса, вылечился 4021 ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 февраля.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (770), Таганроге (246), Волгодонске (214), Шахтах (205), Новочеркасске (187), Аксайском (122) и Сальском (118) районах. Почти 16% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 12,4% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё восемь женщин и пятеро мужчин.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 300 997 человек, выздоровели 239 754 пациента, от COVID-19 скончались 10 254 человека.