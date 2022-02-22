Париж, , 13:14 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд осудил «чрезвычайно серьезный поступок» президента России Владимира Путина, который признал независимость регионов на востоке Украины, считая, однако, что «войны можно избежать», сообщает Ouest-France.

Франсуа Оланд Credo-ua.org

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«Это чрезвычайно серьезный поступок со стороны Владимира Путина, акт силы», — заявил экс-президент Франции.

По словам бывшего президента, действующий глава государства «был прав, ведя диалог с Владимиром Путиным», отправившись в Москву две недели назад и поддерживая регулярные контакты с российским президентом по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовая биржа Парижа потеряла 1,61% на фоне международного кризиса между Украиной и Россией.

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