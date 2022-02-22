Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошла церемония открытия памятника военнослужащим. Монумент появился на площади перед центральным входом Екатеринбургское суворовское военное училище. Об этом сообщили в городской администрации.

Ekburg.ru Открытие памятника

Скульптурную композицию открыли в преддверии Дня защитника Отечества. В ее основу легла знаменитая встреча двух боевых товарищей Алексея Трофимова и Ивана Вараввы из советского кинофильма «Офицеры». Символично и место установки памятника. Суворовское училище является гордостью региона. Выпускники этого учреждения неоднократно были удостоены звания Героев Советского Союза и Российской федерации.

В торжественной церемонии принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Чиновник отметил, что военнослужащий — это больше чем профессия. По его словам, защита Родины является священным долгом каждого гражданина.