Брянск, 22 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Благодарность жителям Брянской области за помощь в сборе гуманитарного груза для населения Донбасса выразил 22 февраля губернатор Александр Богомаз.

Цитата из видео Отправка гуманитарного груза из Брянска

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Глава региона отметил, что в Донецкой и Луганской республиках сейчас напряжённая ситуация, в которой страдают мирные люди.

«Брянская область занимает особое географическое положение, мы граничим с соседними славянскими государствами — Беларусью и Украиной. Как у пограничного региона у нас уже есть опыт помощи нашим соотечественникам, и в этот раз Брянская область, как и другие регионы страны, приложит все силы, чтобы помочь пострадавшим. Мы единый народ. Мы не можем быть равнодушными к чужой беде, к нам едут женщины, дети, старики… Уже организованы пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на базе наших оздоровительных лагерей, санаториев, там они получат горячее питание, теплые вещи, медицинскую и психологическую помощь. Как только ситуация нормализуется, они вернутся домой, а сейчас мы должны помочь ни в чём не повинным людям», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из Брянска в Ростовскую область, которая первой приняла беженцев с Донбасса, отправилась колонна с 80 тоннами груза. Автомобили везут продукты питания, предметы гигиены, электроприборы.