Москва, , 13:19 — REGNUM Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, сделав непростой, но единственно возможный шаг. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном 22 февраля на сайте ведомства.

МИД России Mid.ru

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Решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета республик Донбасса продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями. Жителей республик, сотни тысяч из которых — граждане России, нужно было защитить о нынешнего украинского режима, который не оставлял попыток решить «проблему Донбасса» силой.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась, украинская сторона много раз нарушила режим перемирия. Над населением нависла угроза прямого физического уничтожения.

«Признание Донецкой и Луганской народных республик — вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов», — подчеркнули в МИД России.

Россия призывает другие государства последовать её примеру, также указано в заявлении.

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