Москва, , 13:11 — REGNUM Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Украины и накачивание этой страны оружием, заявил 22 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы продолжаем выступать за то, чтобы все проблемы решались мирным способом, и в этой связи нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился в Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.