Москва, 22 февраля 2022, 13:11 — REGNUM Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика Украины и накачивание этой страны оружием, заявил 22 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился в Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.