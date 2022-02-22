Красноярск, , 13:11 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае за сутки стали 22 человека (21 февраля — 16). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 9849 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 5650 носителей коронавируса, госпитализировали 429 человек, выздоровели 6052 человека.

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