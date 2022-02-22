Пермь, , 13:10 — REGNUM В Краснокамске Пермского края суд вынес приговор по делу о вымогательстве и похищении человека. На скамье подсудимых оказались двое жителей города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Злоумышленников задержали в 2021 году. Дом главного фигуранта бойцы спецназа брали штурмом.

По данным полиции, мужчины под надуманным предлогом потребовали у горожанина 200 тысяч рублей. Когда вымогатели получили отказ, то установили наблюдение за своей жертвой. Однажды мужчину насильно усадили в машину и вывезли на кладбище. Молодого человека облили бензином и, угрожая оружием, потребовали передать деньги. После этого краснокамца увезли на съёмную квартиру, где удерживали на протяжении недели. Запуганный мужчина подписал документы на продажу собственной квартиры. Вырученные деньги (1,2 млн рублей) передал вымогателям.

Суд приговорил злоумышленников к десяти и восьми годам лишения свободы, а также оштрафовал на 210 и 100 тысяч рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу.