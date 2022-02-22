22 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы Евросовета о том, что антироссийские санкции ударят в том числе и по Европе.

Елизавета Коробова, , 15:20 — REGNUM Заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что в случае военной агрессии России на Украине Европе придётся применить массивные санкции против Российской Федерации, но и европейские страны в этом случае заплатят свою цену, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 февраля в социальной сети Facebook.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ничего страшного. Ради демократии можно и потерпеть», — издевается Варвара П.

Многие пользователи были обескуражены тем, что европейские чиновники только сейчас осознали, что санкции работают в обе стороны и что они никоим образом не содействуют улучшению взаимоотношений между странами.

«Откуда это тепличное создание может знать, что такое «суровая» цена? Ему джем на завтрак не подадут — ему уже будет сурово», — считает Николай Г.

«Санкции — палка о двух концах. Если вы запрещаете покупать у вас яблоки, то значит, ваши яблоки будут гнить, а прибыль вы не получите. Это законы рынка. Европа и США нарушают основные принципы свободного рынка. Они ведут Запад к тоталитаризму», — указывает Геннадий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что эффект от санкций, конечно же, имеет неравномерное распределение, но не факт, что Россия в случае применения против неё антироссийских санкций понесёт большие потери, нежели тот, кто вводил ограничения.

«Какие наивные! Даже не понимают, что санкциями они добьются лишь обратного эффекта. А сами санкции в какой-то мере даже полезны для Российской Федерации. Это как закаливание — лишь укрепляет организм», — поделился своим мнением Иван М.

Шарль Мишель (сс) Администрация президента России

Часть людей сомневается в том, что Запад рискнул бы вводить санкции против России, если бы это пагубно сказалось на экономике европейских государств, а Российская Федерация при этом лишь набирала очки.

«Ежу понятно, что санкции влияют на всех. Вопрос в том, кто потеряет меньше всего. Здесь мы ещё не посчитаем, но одно ясно точно — больше всего пострадает Россия. Если кто-то верит в помощь Китая, то учтите, что Китай тоже является частью ООН и будет обязан действовать в унисон с остальными сторонами и поддерживать санкционный пакет. Допустим, Китай согласится отступить от таких обязательств, но не бесплатно? Подумайте, каким будет этот ценник», — пишет Александр Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что реальность уже показала, какой эффект санкции против России оказали на экономику европейский стран.

«Ещё непонятно, для кого эти санкции окажутся большей бедой. Если мы говорим про Россию, то здесь всё чётко и неприкрыто, поэтому мы чётко видим, куда санкции наносят свой удар. Если же мы взглянем на Европу, то с первого взгляда ничего и не поймёшь. А между тем они огромные деньги профукали на своём энергокризисе. А жизнь в Европе, между прочим, — дорогое удовольствие. То, что имеют они, — это всё благодаря низким ценам на энергоносители за счёт России и отсутствию своей армии за счёт США. Сейчас картина будет резко меняться, и кто знает, быть может, уже завтра мы не увидим той богатой и комфортной Европы, с которой все говорили с благоговением», — отмечает Андрей П.

Здание Европейского парламента (сс) Claudia Schillinger

Напомним, 20 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в случае военной агрессии России на Украине Европе придётся применить массивные санкции против Российской Федерации, но и европейские страны в этом случае заплатят свою цену.