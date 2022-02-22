Москва, , 13:09 — REGNUM Продолжающийся рост инфляции в России обуславливает дальнейший рост спроса на кредиты и, как следствие этого, рост объемов кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные сервиса «Кредистория» о том, что в январе 2022 года в годовом выражении выдача кредитов наличными увеличилась больше чем на 25%.

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«Рост кредитования в годовом выражении объясняется ростом инфляции, начавшимся как раз в конце 2020 года и в начале 2021 года, — сказал Марков. — Из-за этого необходимость в деньгах потребностей у большинства жителей РФ возросла, а кредиты стали одним из главных способов удовлетворения этих возросших потребностей. Кроме того, так как из-за пандемии коронавируса доходы и реальные доходы многих жителей РФ сократились, то по мере расходования сбережений они вынуждены обращаться за кредитами для покрытия расходов и трат, размер которых остался прежним или возрос из-за инфляции».

По словам Маркова, в качестве фактора, который будет сдерживать рост кредитования, выступит увеличение процентных ставок по кредитам и усиление регуляторных требований со стороны Банка России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, почему выдача кредитов наличными в России уменьшилась в январе 2022 года почти на 20%, если сравнивать с декабрем 2021 года.

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