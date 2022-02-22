Новосибирск, 22 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается повышение дневных температур воздуха до плюсовой отметки. Однако ночью температура по-прежнему будет опускаться до минусовых показателей. Из-за этого на крышах зданий может образоваться наледь, предупредили в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Сосульки

Специалисты ведомства призывают управляющие компании, владельцев частных и дачных домов, своевременно и регулярно очищать от снега крыши зданий.

«Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снежных масс и наледи, следует соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий», — предупредили в МЧС РФ.

Ранее и сообщало, что в Новосибирске с 22 по 24 февраля днём ожидается повышение температуры воздуха — до — 1 °C.

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