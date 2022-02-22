Ереван, , 13:10 — REGNUM В Ереване 22 февраля стартовало заседание бюро Парламентской ассамблеи «Евронест» с участием делегатов из Европарламента. Об этом сообщает издание Armeniatoday.

Марина Кальюранд Estonian Foreign Ministry

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По данным журналистов, одной из тем заседания была «Наращивание военного присутствия России на украинской границе». Евродепутаты Марина Кальюранд, Хельмут Гюкинг и Дачан Чолош осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Их поддержали депутат парламента Грузии Мака Бочоришвили и член Сейма Литвы Андрюс Кубилюс.

Сообщается, что участники заседания подготовили резолюцию, в которой указали своё негативное отношение к происходящему в Донбассе. Представители Армении не поддержали этот документ.

«Поскольку я не проголосовала за резолюцию, не считаю целесообразным её комментировать», — сказала журналистам руководитель армянской делегации в ПА «Евронест» Мария Карапетян.

Она отметила, что после внесения право резолюцию опубликуют и все смогут ознакомиться с текстом. Карапетян также выразила надежду, что в Донбассе будет мир.

Напомним, Парламентская ассамблея «Евронест» создана в рамках проекта Восточное партнерство. Заявленная цель проекта развитие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины при помощи Евросоюза.

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