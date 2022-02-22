Орел, , 13:06 — REGNUM Строительство таможенной инфраструктуры на территории особой экономической зоны «Орёл» планируется начать в мае 2022 года, сообщили 22 февраля в пресс-службе правительства Орловской области. Вопрос обсудили генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин и начальник Курской таможни Игорь Алейников.

Правительство Орловской области Марина Каширская (с) ИА REGNUM

«Мы уже вплотную подошли к началу строительства таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне «Орел». Сегодня с коллегами из Курской таможни детально обсудили будущие объекты, получили от специалистов полезную информацию, которая поможет нам оптимизировать процесс. Также определили этапы строительства объектов. Управляющая компания ОЭЗ «Орел» планирует уже с мая дать старт строительно-монтажным работам», — рассказал Николай Шин.

Шин также пояснил, что для резидентов ОЭЗ будет действовать особый таможенный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона «Орёл» создана на территории Мценского района Орловской области. Ранее власти региона сообщали о планируемом объёме инвестиций со стороны резидентов ОЭЗ в 9,2 млрд к 2028 году.