Критикуя большевиков, Владимир Путин повел страну их путём в отпоре Западу

Санкции и экономика: Россия стерпит, а Западу пора подумать о себе

«Парк Победы под угрозой!» — в Чувашии пишут Путину и кивают на Донбасс