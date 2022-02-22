В Москве Ярослав Чингаев,
22 февраля 2022, 15:19 — REGNUM в ресурсном центре «Мосволонтёр» открыт сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Любой желающий может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи.
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Для детей можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Так, можно принести:
— воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);
— сухое детское питание (смеси);
— продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);
— одноразовую посуду;
— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
— полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
— детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.
Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00 и расположен по адресу:
Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Также места сбора открыты в 11
коворкинг-центрах НКО .