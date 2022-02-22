Кито, 22 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Эквадора может объявить импичмент управляющей банками страны Рут Арреги за предполагаемое нарушение служебных обязанностей. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Процесс будет проходить на пленарном заседании законодательного органа после того, как данный шаг одобрил 91 член парламента, несмотря на то, что ранее Комитет по надзору рекомендовал отложить дело.

Обвинение против Арреги было выдвинуто представителем партии «Пачакутик» Дарвином Перейрой на нескольких основаниях, включая отсутствие контроля над финансовой системой в таких областях, как компьютерное мошенничество или перезаключение кредитов, а также неспособность предотвратить деятельность нелегальных сборщиков денег.

По словам Перейры, тысячи эквадорских семей страдают от банковских злоупотреблений. Он также утверждал, что расследование, начатое в июне 2021 года, выявило нарушения в начислении процентов и случаи незаконного оборота ценных бумаг.

Для импичмента Арреги, которая вступила в должность в апреле 2019 года, необходимо не менее 70 голосов.