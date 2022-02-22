Молчановский район, Томская область, , 13:02 — REGNUM На территории Томской области прогнозируется благоприятный сценарий ледохода весной 2022 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Половодье Borovskr.ru

Как ожидается, низкий уровень воды в реках Томь и Обь позволит избежать масштабных подтоплений прибрежных территорий во время вскрытия рек и ледохода. При этом развитие половодья будет зависеть от температуры и количества осадков.

«При интенсивном таянии в верховьях рек закономерно увеличатся и объемы сбросов из чаши новосибирского водохранилища», — отметил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков.

Добавим, что вторая волна половодья при прохождении талых вод ожидается более напряжённым. В зоне возможного подтопления находятся до 14 населённых пунктов, а также дороги в пяти районах. Наиболее сложная ситуация может сложиться в Молчановском и Колпашевском районах.

К ликвидации возможного ЧС могут быть привлечены до 6 тыс. человек, 1,7 тыс. единиц техники, 120 плавательных и 9 воздушных средств. Контролировать развитие половодья будут 17 оперативных групп, а также 47 гидропостов.