Оренбург, 22 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту травмирования пенсионера в результате обрушения наледи с крыши многоэтажного дома возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Oren.sledcom.ru Место происшествия

Напомним, несчастный случай произошел вечером 21 февраля у жилого дома по ул. 70 Лет ВЛКСМ. На 69-летнего мужчину в кровли многоэтажки обрушился снег и наледь. Горожанин госпитализирован.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования на контроле держит прокуратура.

Следователи произвели осмотр места происшествия, изымаются документы, допрашиваются свидетели, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу будет дана правовая оценка действиям работников коммунальных служб на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности оказываемых услуг», — сказали в ведомстве.