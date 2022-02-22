Самара, , 13:03 — REGNUM Адвоката обвинили в совершении коммерческого подкупа в Самарской области. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, летом прошлого года фигурант уголовного дела, являясь адвокатом межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы, представлял интересы фирмы-ответчика при рассмотрении дела о взыскании неустойки по договору поставки материально-технических ресурсов в Арбитражном суде Самарской области.

В материалах дела указано, что у него возник умысел на передачу лицу, представляющему интересы истца в данном споре, денег за оказание содействия в заключении мирового соглашения и уменьшении размера неустойки на заведомо невыгодных для организации-доверителя последнего условиях.

«В целях реализации задуманного 24 июня 2021 года обвиняемый, находясь в одном из ресторанов, расположенных в Ленинском районе города Самары, передал представителю истца денежные средства в размере 260 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.