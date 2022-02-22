Самара, 22 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Адвоката обвинили в совершении коммерческого подкупа в Самарской области. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, летом прошлого года фигурант уголовного дела, являясь адвокатом межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы, представлял интересы фирмы-ответчика при рассмотрении дела о взыскании неустойки по договору поставки материально-технических ресурсов в Арбитражном суде Самарской области.

В материалах дела указано, что у него возник умысел на передачу лицу, представляющему интересы истца в данном споре, денег за оказание содействия в заключении мирового соглашения и уменьшении размера неустойки на заведомо невыгодных для организации-доверителя последнего условиях.

«В целях реализации задуманного 24 июня 2021 года обвиняемый, находясь в одном из ресторанов, расположенных в Ленинском районе города Самары, передал представителю истца денежные средства в размере 260 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.