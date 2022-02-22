Псков, , 13:17 — REGNUM В Псковской области для лечения ковида в местные стационары поступили за сутки 77 человек, это на 38 пациентов больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 22 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным региональной статистики, в Псковской области выявили за сутки 969 случаев заражения коронавирусом, это всего на два случая меньше, чем за 20 февраля. В том числе в Пскове зафиксировали 315 случаев заболевания ковидом.

При этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что «на этой неделе возможен выход на плато». «По прогнозу экспертов, снижение заболеваемости начнётся в начале марта», — добавил губернатор.

От COVID-19, как основной причины, за сутки скончались в регионе шесть человек, что на одного ковид-больного больше, чем за предыдущие сутки. Смертность в регионе в феврале находится ниже отметки в десять случаев за сутки.

По выздоровлению от ковида в области выписаны 189 человек. Это на 12 бывших ковид-пациентов больше, чем сутками ранее. Статистика выздоровлений продолжает расти в регионе.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 90 970 случаев заражения коронавируса. Скончались от COVID-19, как основной причины, 1549 человек, а выздоровели 74 660 человек.

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