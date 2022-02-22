Алжир, , 13:01 — REGNUM Седьмой «Форум стран — экспортёров газа» (GECF) пройдёт на территории Алжира. Об этом, как сообщает Algeria24, заявил президент Алжира Абдельмаждин Теббун на церемонии закрытия саммита GECF, который завершился в Катаре во вторник, 22 февраля.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что буду рад приветствовать вас в Алжире по случаю предстоящего саммита, если будет на то воля Всевышнего», — заявил Абдельмаджид Теббун.

Президент Алжира также призвал стран-экспортёров газа «начать диалог со странами-потребителями, которые используют газ в качестве важного и необходимого двигателя прогресса и своей экономики».

Он также подчеркнул важность «совместного поиска наилучших путей и средств транспортировки природного газа в международных энергосистемах и оценки его ценности на международных рынках».