Красногорск, 22 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Более 900 беженцев из Донбасса приехали в Московскую область, сообщил 22 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в телеграм-канале.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

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Глава региона рассказал, что жителей Донецкой и Луганской Народных Республик размещают в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, а также в Подольске и Пушкино. Для них подготовлены места в санаториях и детских лагерях. Всего прибыли 900 человек, из которых 408 детей.

«Наши волонтёры встретили всех жителей и сейчас сопровождают их до мест размещения. Всем прибывшим добровольцы раздали пайки, ответили на вопросы, рассказали, куда их везут и где люди будут жить», — рассказал губернатор.

По словам Воробьёва, беженцам помогут с мобильной связью, поскольку позвонить — это одна из наиболее частых просьб.

Ранее появилась информация о прибытии первого поезда с беженцами из Донбасса в Московскую область.