Москва, 24 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В 2022 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» стартует модернизация кораблей российской научной флотилии. Это поможет ученым работать в комфортных условиях и идти в ногу со временем: проводить океанологические исследования в любой точке Мирового океана на передовом оборудовании независимо от погодных условий.

Океан

Как сообщает сайт российского правительства, речь идёт о реконструкции и установки нового оборудования на таких научно-исследовательских суднах (НИС), как «Николай Страхов», «Академик Сергей Вавилов», «Академик Лаврентьев», «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе».

"Создание комфортных условий для работы учёных и обновление приборной базы для проведения исследований на высоком уровне — приоритетная задача работы правительства. В 2021 году, объявленном Владимиром Путиным Годом науки и технологий, мы запустили целый комплекс мер поддержки отрасли.

В частности, выделялись средства на закупку нового научного оборудования, стартовала модернизация научно-исследовательских судов. Установка современных приборов позволит вывести экспедиционную работу учёных в Атлантическом океане, Балтийском море и Арктике на новый уровень. Уверен, это будет способствовать совершению научных открытий международного уровня», — пояснил заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко.

Модернизация научно-исследовательского судна «Николай Страхов» завершится в 2022 году. На судах «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Лаврентьев» запланирован общий ремонт и установка оборудования, их модернизация завершится в 2023 году.

По судам «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе» в 2021 году были разработаны проекты модернизации. В 2022 году стартуют ремонтные работы, пройдёт закупка оборудования. Окончание работ запланировано на 2024 год.

На данный момент на судоверфи «Звезда» также продолжается строительство двух новых научно-исследовательских судов — «Академик В.И. Ильичев» и «Академик А.П. Лисицын».

«Исследования, проводимые на борту наших судов, имеют крайне важное для науки и всего мирового сообщества значение. К ним относятся геолого-геофизические исследования для изучения рельефа океанского дна, биологические, экологические, гидроакустические изыскания, включая эксперименты по изучению распространения звука в океане.

Помимо чисто научных задач экспедиционная деятельность позволяет решить проблему кадрового обеспечения российской науки, воспитать новое поколение молодых океанологов, которые имеют уникальную возможность приобрести практический опыт научной деятельности под руководством ведущих ученых на борту настоящего научного судна», — отметил на сайте Министерства науки и высшего образования РФ директор Института океанологии Алексей Соков.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Наука и университеты» призван обеспечить, в том числе, передовую инфраструктуру для научных исследований, включая обновление приборной базы ведущих организаций, а также создание уникальных научных установок класса «мегасайенс». Кроме этого, запланировано строительство и модернизация научно-исследовательского флота, совершенствование цифровой инфраструктуры, создание комфортных условий для школьников, студентов, научных работников и педагогов.