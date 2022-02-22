Ярославль, , 13:04 — REGNUM Прокурор Ярославля Александр Чеховской попросил мэрию взаимодействовать с прокуратурой при отборе подрядчиков для ремонта дворов. Об этом он заявил на общегородском совещании в мэрии.

Ремонт двора в Ярославле City-yaroslavl.ru

Прокурор вспомнил прошлогоднюю ситуацию с ООО «ГК Маист», которое не выполнило свои обязательства.

«У меня краткое пожелание: знаем, что были достаточно серьезные проблемы с подрядчиками в прошлом году. Коллективно решили этот вопрос с большим трудом. С учётом объёма, который предстоит реализовать в этом году, давайте мы сейчас уже на этапе выбора подрядчиков будем активно взаимодействовать, чтобы не допустить подобных фактов срыва, которые могли быть в прошлом году», — подчеркнул Александр Чеховской на обсуждении вопроса в мэрии.

Напомним, в 2022 году в городе планируется отремонтировать 106 дворовых территорий по новой губернаторской программе «Наш двор» и ещё 22 по проекту «Решаем вместе».

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