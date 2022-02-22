Ярославль, 22 февраля 2022, 13:04 — REGNUM Прокурор Ярославля Александр Чеховской попросил мэрию взаимодействовать с прокуратурой при отборе подрядчиков для ремонта дворов. Об этом он заявил на общегородском совещании в мэрии.
Прокурор вспомнил прошлогоднюю ситуацию с ООО «ГК Маист», которое не выполнило свои обязательства.
Напомним, в 2022 году в городе планируется отремонтировать 106 дворовых территорий по новой губернаторской программе «Наш двор» и ещё 22 по проекту «Решаем вместе».
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