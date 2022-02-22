Воронеж, , 12:55 — REGNUM Пункты сбора помощи для граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, заработали во всех шести районах Воронежа с 22 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса Александр Полегенько © ИА REGNUM

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В мэрии уточнили, что в настоящее время власти решили ряд бытовых проблем беженцев — людям предоставлены кров, они обеспечены горячим питанием, в пункты временного размещения доставляет бытовая техника.

Среди необходимых для беженцев вещей — школьные принадлежности для детей, чтобы они смогли полноценно учиться в школе, также требуются средства личной гигиены; детское питание (молочные смеси, детские каши, пюре), подгузники; игрушки моющиеся;спортивный инвентарь; настольные игры, раскраски, а также принадлежности для домашних животных — корм, лотки, наполнители для туалета.

Адреса пунктов приема помощи, а также режим их работы и телефоны: Центральный район — ул. Орджоникидзе, д. 3, КУ ВО «Управление социальной защиты Центрального района», с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, тел. 255−34−40; Ленинский район — ул. 20-летия Октября, 44 (вход со двора), КУ ВО «Управления социальной защиты Ленинского района», с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45, тел. 277−33−94; Советский район — ул. Домостроителей, 30, Управа Советского района, вход в помещение бывшего кафе «Малиновка», в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 206−91−74; Коминтерновский район — ул. Елецкая, 4, КУ ВО «Управление социальной защиты населения Коминтерновского района», с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 246−44−72; Левобережный район — ул. Менделеева, 2б, КУ ВО «Управление социальной защиты населения Левобережного района города Воронежа», с понедельника по четверг 9:00 — 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв 13:00 — 13:45, в субботу 10:00 — 13:00, тел. 249−67−74; Железнодорожный район — Ленинский пр., 157, каб. 27, управа Железнодорожного района (вход со стороны суда Железнодорожного района), с 10:00 до 17:00, тел. 260−87−71.

Отметим, что 23 февраля пункты приёма работать не будут.