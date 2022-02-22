Ульяновск, , 12:54 — REGNUM В Ульяновской области повреждена кровля ещё одного дома. На этот раз ЧП произошло в Новомалыклинском районе, сообщает управление МЧС.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила в ведомство утром 21 февраля. По данным управления, в рабочем посёлке Новая Малыкла по улице Колхозная из-за снега повреждена кровля кирпичного дома, где расположены три квартиры.

«Пострадавших, погибших нет», — говорится в сообщении.

От МЧС привлечены десять человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое обрушение кровли в феврале 2022 года. 20 февраля была повреждена крыша одноэтажного дома в Кузоватовском районе, 10 февраля — трёхэтажного жилого дома в Карсунском районе. Пострадавших и жертв нет.

Подробнее: В Ульяновской области обрушилась крыша жилого дома