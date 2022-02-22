Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали в ковидные стационары 205 пациентов, что на 127 человек больше, чем днем ранее. Об этом 22 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Пациент

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За минувшие стуки в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 1276 новых случаев заражения, что на 847 меньше, чем за день до этого.

В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 2598 коек, из них 783 койки (30,14%) — свободны. Под круглосуточным медицинским наблюдением лечение получают 1815 заболевших, из них 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Большинство положительных результатов тестов получили жители крупных населённых пунктов, таких как Тихвин (132), Выборг, Сланцы (по 102), Кириши (72), Сертолово (88), Всеволожск (62), Подпорожье (51), Лодейное Поле (36), Гатчина (30), Луга (27), Бокситогорск (26), Кудрово (25), Кингисепп, Приозерск (по 23), Мурино (22), Светогорск (19), Рощино (17), Волосово, Каменногорск (по 14), Тосно (13), Новое Девяткино, Кировск (по 11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразился 162 551 местный житель, из них 114 253 человека выздоровели, в том числе 657 пациентов за минувший день были выписаны с больничного. Умерло 3284 человек, из них пять летальных случаев было зарегистрировано 21 февраля, что на три смерти меньше, чем днем ранее.

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