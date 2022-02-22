Челябинск, , 12:52 — REGNUM В Челябинской области уже созданы пункты для временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил 22 февраля губернатор Алексей Текслер.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, всего область может принять 1300 человек. Из них 100 — это дети, оставшиеся без попечения родителей.

Напомним, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения. А 21-го президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости этих республик.