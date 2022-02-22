Еравнинский район, Бурятия, , 12:51 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии задержана местная жительница по обвинению в убийстве односельчанина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 19 февраля.

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По версии ведомства, накануне вечером обвиняемая с сожителем пришли в гости к знакомой паре, с которыми распивали спиртные напитки. В ходе гулянки между сожителями произошла ссора.

«Под утро все легли спать кроме обвиняемой. Не простив обиды, обвиняемая стащила с кровати спящего сожителя, схватила нож и нанесла им мужчине удар в область живота. После этого она опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь», — отметили в управлении.

Потерпевший был госпитализирован в районную больницу, где вскоре скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Задержанная к настоящему времени дала признательные показания и заключена под стражу.

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