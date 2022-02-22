Москва, 22 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Тот факт, что в России в январе 2022 года снизилась выдача кредитов наличными по сравнению с декабрем 2021 года, объясняется в числе прочего уменьшением спроса на эти займы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал соответствующие данные сервиса «Кредистория».

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"Снижение объемов выдачи кредитов наличными в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года объясняется несколькими факторами, — сказал Марков. — Во-первых, одним из главных явился рост процентных ставок, обусловленный увеличением с 20 декабря размера ключевой ставки до 8,5%. Во-вторых, в январе снизился спрос на кредиты, так как в декабре он был высоким в связи с покупкой новогодних подарков и подготовкой к празднованию Нового года и поездками на новогодние каникулы. В-третьих, в декабре жители России брали кредиты, рассчитывая на 13-е зарплаты и годовые премии. И, наконец, в-четвертых, в плане рабочих дней январь был существенно короче декабря, что не могло не отложить свой отпечаток на данный процесс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что снижение в РФ выдачи кредитов может свидетельствовать о том, что российская экономика приспособилась к пандемии.